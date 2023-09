Ceará deve inaugurar mais 50 cozinhas Ceará Sem Fome nos próximos dias

Governador em exercício, Evandro Leitão, esteve presente em visita à cozinha comunitária da Comunidade Estiva, no Cais do Porto Crédito: Lara Vieira/O POVO

Mais 50 cozinhas do programa Ceará Sem Fome serão inauguradas nos próximos dias em todo o Estado — que receberá mais de 1.200 equipamentos. Fortaleza já conta com 13 em atividade e deve passar a contar com 51 cozinhas. As demais unidades estarão implantadas nos municípios de Caucaia, Paraipaba e São Gonçalo do Amarante. Na manhã desta segunda-feira, 11, o governador em exercício, Evandro Leitão, visitou a cozinha da Comunidade Estiva, no Cais do Porto. A unidade distribuirá, diariamente, 100 alimentações prontas para pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nós estamos a nos juntar com o Governo Federal, com o presidente Lula, para fazermos juntos o enfrentamento à fome no Ceará. Não podemos mais suportar e ficar de braços cruzados diante de uma situação que aflige a sociedade”, aponta.

A primeira Cozinha Ceará Sem Fome que iniciou a distribuição de refeições foi a da Associação Comunitária Lagoa do Papicu e Adjacências, em Fortaleza, na última segunda-feira, 4. Já são 13 cozinhas em funcionamento desde a primeira inauguração, garantindo 1.300 refeições diariamente. Ao todo, serão até 1.298 cozinhas no Ceará, com o objetivo de distribuir 100 mil refeições diárias. Na Capital, além do Cais do Porto, as outras 12 Unidades Sociais Produtoras de Refeições atendem pessoas em situação de vulnerabilidade nos bairros Papicu, Aldeota, De Lourdes, Meireles, Mucuripe, Varjota, Vicente Pinzon, Floresta e Jardim Iracema. Investimento Sobre o investimento, Evandro pontua que o investimento inicial será de 40 milhões de reais. O valor será investido nas 24 unidades gestoras das cozinhas comunitárias. Até dezembro deste ano, serão investidos mais de R$ 87 milhões. “Se necessário for, o governador Elmano já disse que iria aportar mais recursos para que a gente possa atender a demanda que aflige tantos irmãos e irmãs cearenses”, destaca. Pasta gestora da ação, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), iniciou o repasse dos valores financeiros para as Unidades Gerenciadoras no último dia 28 de agosto.