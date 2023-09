Ceará deve ter dias de céu claro e com pouca nebulosidade

O céu no Ceará deve variar de parcialmente nublado a claro em todas as macrorregiões até terça-feira, 12. A previsão do tempo é da Fundação Cearense de Meteorologia e Pesquisa (Funceme).



Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o céu deverá ficar parcialmente nublado durante as madrugadas e manhãs, sem nuvens durante os períodos da tarde e da noite nesta segunda-feira, 11, e terça, 12.