Ceará realizou 60% de cirurgias eletivas, e 16 mil pacientes da fila de espera não foram encontrados

Novo balanço do Programa Nacional de Redução de Filas das Cirurgias Eletivas foi divulgado pelo Governo do Ceará nesta segunda-feira, 11, no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv), em Fortaleza

Na ocasião, o governador em exercício, Evandro Leitão, acompanhado da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, destacou o quantitativo e fez um pedido para que a população atualize o cadastro na Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). “Das 68 mil cirurgias que nós tínhamos represadas, nós, hoje, temos, aproximadamente, 38 mil cirurgias feitas, isso correspondendo a 60% daquelas cirurgias que foram, no dia 31 de janeiro, congeladas”, comentou.

O Ceará realizou quase 38 mil cirurgias eletivas entre abril e setembro deste ano dos 68.107 pacientes que aguardavam, em janeiro, na fila congelada dos procedimentos no Estado. Foram 37.853 cirurgias , o que equivale a mais de 60% dos procedimentos realizados até esse domingo, 10. O novo balanço do Programa Nacional de Redução de Filas das Cirurgias Eletivas foi divulgado pelo Governo do Ceará na manhã desta segunda-feira, 11, no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv), em Fortaleza .

Os procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados na rede estadual e nas unidades credenciadas, considerando os procedimentos de rotina e os Planos Estadual e Nacional de Redução da Fila de Cirurgias Eletivas, iniciados em abril. Os planos têm o objetivo de aumentar a capacidade da rede estadual de saúde para suprir a demanda de cirurgias eletivas — aquelas que não são de urgência — que ficaram reprimidas durante a pandemia da Covid-19.

Um dos equipamentos responsáveis por realizar os procedimentos no Estado é o Helv. Adquirido em 2020, na época apenas para o tratamento de pessoas com Covid-19 no Ceará, o hospital totalizou, em três anos, 19,1 mil procedimentos cirúrgicos, nas áreas de Otorrino, Urologia, Ortopedia, geral e de cabeça e pescoço. Dentre as principais cirurgias realizadas no equipamento, estão as de ortopedia, otorrino e urologia.

O diretor do Helv, Emídio Teixeira, destacou a integração do equipamento no programa das cirurgias do Estado e o avanço dos procedimentos realizados para a população.

“Isso representa qualidade de vida. Você imagina esses pacientes que estão há um ou dois anos, ou até até 15 anos, aguardando esse procedimento de vida. Isso faz com que o paciente seja novamente inserido, ou no mercado de trabalho ou na vida social, dando maior sentido a uma condição de vida”, destaca.

No Programa Nacional de Redução de Filas, o investimento total é de quase R$ 170 milhões no Plantão Cirurgias.