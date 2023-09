Cirurgias eletivas: 15 mil pessoas ainda aguardam na fila de espera

No total, foram investidos cerca de R$ 170 milhões de recursos federais e estaduais no programa. 16.300 pacientes da fila não foram localizados

O Governo do Ceará divulgou, na manhã desta segunda-feira, 11, o novo balanço de cirurgias eletivas realizadas no Estado. Neste ano foram realizadas 37.853 cirurgias eletivas no Ceará até o último domingo, 10, e 15 mil pessoas ainda estão na fila de espera por procedimentos cirúrgicos.

O anúncio foi feito pelo governador em exercício Evandro Leitão, acompanhado da secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, no Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza. O número de cirurgias feitas representa uma redução de cerca de 60% em relação à fila congelada no dia 31 de janeiro de 2023, que tinha 68.107 pessoas.