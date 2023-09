Morre o jornalista e professor José Anderson Sandes aos 68 anos

Sandes enfrentava um câncer no pulmão Crédito: Reprodução/Universidade Federal do Cariri

Na UFCA, esteve à frente das revistas Memórias Kariri, Bárbaras, Pequiá e Caracteres. Comandou o Mapeamento do Patrimônio Imaterial de Juazeiro do Norte, além de exercer o cargo de coordenador da comunicação institucional da UFCA entre 2013 e 2016. Em nota, a UFCA lamentou o falecimento do professor e relembrou sua trajetória no jornalismo. “A Universidade Federal do Cariri (UFCA) expressa profundo pesar pelo falecimento do jornalista e docente da instituição José Anderson Freire Sandes. Professor Anderson dedicou boa parte da vida à prática do bom Jornalismo e ao ensino desta profissão vital para a manutenção da democracia no mundo”, destaca o trecho publicado no site da instituição. Também em nota, o Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Sindijorce) prestou homenagem ao profissional. “Neste momento de grande tristeza, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos, aos companheiros de luta e aos alunos de José Anderson Freire Sandes”, diz o texto. A despedida do professor Sandes está marcada para esta terça-feira, 12, no Jardim Metropolitano. O velório está marcado para às 8 horas da manhã, a missa será às 10 horas, e o sepultamento às 10h30min.

