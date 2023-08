Menina de 11 anos presenciou mãe sendo vítima de feminicídio em Maracanaú

Cozinheira de 46 anos foi morta na frente da própria filha, uma menina de 11 anos de idade. Suspeito do crime foi preso pela Polícia. Caso ocorreu no bairro Couto Fernandes

O homem não trabalhava e chegava a entrar "em surto", conforme testemunhas. Batia na casa de todas as pessoas perguntando se ela estava na casa. De acordo com relatos, comuns a diversos casos de feminicídio, eles costumavam terminar e reatar constantemente e, na última briga, o homem chegou à residência afirmando que iria buscar as roupas que estavam na residência da família. Ele teria usado esse argumento para entrar na casa e surpreender a vítima.

A mulher morava na casa com a família desde o começo do ano e é descrita pela vizinhança como "batalhadora". Os relatos dão conta de que relacionamento dela com o esposo era conflituoso e os dois chegavam a se agredir na frente das pessoas.

Um mulher 46 anos foi vítima de feminicídio no bairro Jereissati 3, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza na quinta-feira, 24. De acordo com a Polícia, o ex-companheiro, que foi preso em flagrante, matou a vítima a golpes de faca na frente da filha dela, uma menina de 11 anos, filha do casal, que ainda tentou alertar a mãe que o homem estava armado.

Segundo vizinhos e amigos da vítimas, a mulher estava em casa após o expediente de trabalho quando foi atacada. A filha de 11 anos presenciou o crime e viu que o homem estava armado. A menina teria tentado alertar a mãe, mas a mãe não acreditou que seria morta. Conforme testemunhas, o homem dependia financeiramente da companheira e não trabalhava.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito crime foi preso no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, na sexta-feira, 25. Ele fugiu após o crime e foi preso no dia seguinte ao fato na sede da Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro Couto Fernandes. O homem foi autuado em flagrante por feminicídio e colocado à disposição do Poder Judiciário.



Em menos de uma semana foram registrados três feminicídios, sendo um no município de Pentecoste, outro caso em Fortaleza, no bairro Genibaú e este caso registrado em Maracanaú. Na maioria dos crimes existiam desentendimentos anteriores, ameaças, agressões e violência psicológica ou patrimonial.

No Genibaú, os vizinhos chegaram a escutar a vítima pedindo socorro. Maria Natalia, de 36 anos, foi morta a golpes de faca.

No caso de Pentecoste, O POVO apurou, com familiares da vítima, que ela morava em Fortaleza, mas, ao conhecer o atual companheiro, se mudou e afastou-se da família e amigos. Os parentes, que estranharam essa mudança, foram surpreendidos com a informação do feminicídio.

No começo do mês, dia 8, uma mulher foi morta pelo companheiro, um policial militar, no bairro Jangurussu. Testemunhas apontavam que a mulher era proibida de usar redes sociais e de sair com a própria mãe.