Policial militar mata a própria companheira e resiste à prisão, em Fortaleza

Ele estava afastado do serviço desde o dia 31 de julho, para tratamento de saúde. Nos registros da ocorrência, teria ameaçado familiares antes da chegada da PM

Um policial militar é acusado de feminicídio, por matar a própria companheira, e de resistir à prisão neste domingo, 6, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local e constatar que ele realmente matou a mulher, enfrentou a recusa do homicida em se entregar.

A vítima é Francisca Laura Souza da Silva. O policial Miqueias do Amaral Barbosa, de 34 anos, é soldado lotado na 2ª Companhia do 8º Batalhão da PM. Ingressou na corporação em novembro de 2013.

Apesar da situação inicial de resistência, Amaral foi preso e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ele havia sido do serviço uma semana atrás, em 31 de julho, por licença médica para um tratamento de saúde física. A informação registrada foi a de que ele e o filho também estariam sob tratamento psicológico.

O casal não tinha filhos. A motivação do crime não foi esclarecida, mas eles teriam discutido ao chegarem em casa na madrugada.

Segundo registros da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o policial estaria ameaçando familiares no momento da ocorrência.