Homem mata companheira a golpes de faca no bairro Genibaú, em Fortaleza

Maria Natalia, 36. foi morta a golpes de faca dentro da própria casa no bairro Genibaú, em Fortaleza. O caso foi registrado no domingo, 20.

De acordo com apuração do O POVO, baseado em relatos da vizinhança, a mulher alugou a casa há aproximadamente três meses. A proprietária do imóvel, que mora ao lado, afirmou que ela acordava durante a madrugada todos os dias para preparar o almoço e levar para o trabalho.

Ainda conforme os relatos dos moradores, no dia do crime a vítima chegou a gritar "ele quer me matar" e, em seguida, eles presenciaram o homem saindo da casa com uma faca.