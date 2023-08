Feminicídios: duas mulheres são mortas a facadas em Fortaleza e Pentecoste

No caso de Fortaleza, o suspeito também fugiu, tendo sido encontrado nesta segunda-feira, 21. O homem, que tem 36 anos e também não teve o nome divulgado, foi preso no bairro Jereissati III, em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza).

Dois feminicídios foram registrados no Ceará nesse domingo, 20. O primeiro caso ocorreu em Pentecoste (Vale do Curu), onde uma mulher de 35 anos, que não teve o nome divulgado, foi morta pelo companheiro a facadas dentro da própria casa, na localidade de Casa de Pedras, Zona Rural do Município. Em seguida, no bairro Genibaú, em Fortaleza, Maria Natália, de 36 anos, foi morta a golpes de faca também perpetrados pelo companheiro.

Como O POVO mostrou, no momento do crime, vizinhos ouviram gritos da vítima, que afirmava “ele quer me matar”. Em seguida, as pessoas viram quando o homem saiu da casa com uma faca. Maria Natália morreu ainda dentro do imóvel.



Operação Shamar

A prisão do suspeito de matar Maria Natália fez parte da operação Shamar, deflagrada em todo o País nesta segunda-feira, 21, para combater a violência doméstica e familiar.

Além dessa, outras três prisões foram realizadas. Em Quixeramobim (Sertão Central do Estado), um mandado de prisão em desfavor de um homem, de 50 anos, foi cumprido pela suspeita do crime de descumprir medida protetiva contra a ex-companheira.



Em Quixadá (também no Sertão Central), um idoso de 70 anos foi preso em flagrante também suspeito de descumprir medida protetiva, no caso contra a própria filha, de 39 anos. E em Quiterianópolis (Sertão dos Inhamuns), um homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir a companheira, uma mulher de 22 anos.



Os trabalhos policiais seguem até o próximo dia 15 de setembro e contará com ações educativas, preventivas e repressivas. Nesta segunda-feira, por exemplo, a Delegacia Regional de Aracati, no Litoral Leste do Estado, realizou uma palestra de conscientização para o combate à violência doméstica e familiar em alusão ao Agosto Lilás.



Violência contra a mulher em números



Até o último sábado, 19, 154 mulheres foram mortas este ano no Estado. A SSPDS identificou 32 desses crimes como feminicídio, já contando os casos deste domingo.