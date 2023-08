Vítima de feminicídio em Fortaleza era proibida de usar redes sociais e sair com a própria mãe

prisão de policial militar apontado como autor de feminicídio Crédito: reprodução/vídeo

Francisca Laura Souza Silva foi morta pelo companheiro, o policial militar Miqueias do Amaral Barbosa, no dia 6 de agosto deste ano. Ele foi preso em flagrante após negociação com o Batalhão de Operações Especiais (Bope). Miqueias foi denunciado pelo Ministério Público (MPCE) pela morte da companheira e tentativa de homicídio contra três policiais militares que atenderam a ocorrência. O crime aconteceu na rua Guilherme Clidenor de Moura Capibaribe, no Jangurussu, em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará, o homem, de 34 anos, era possessivo e controlava a vida da companheira. A situação piorou depois que passou a fazer uso de álcool e remédios controlados, quando tornou-se uma pessoa de comportamento agressivo.

Policial militar mata a própria companheira, no Jangurussu, em Fortaleza Crédito: Leitor via Whatsapp O POVO Conforme matéria publicada pelo O POVO no dia do crime, o policial passou aproximadamente três horas em negociação com o Bope. Ele tinha intenções suicidas após tirar a vida da companheira. Após o trabalho da equipe do Batalhão, o homem se entregou. Além da denúncia denúncia, o MPCE pediu autorização para extração de dados no aparelho celular apreendido com o policial e que seja feita uma análise pela própria Polícia Civil. Requer uma indenização pelos danos morais à família da vítima e também para os policiais sobreviventes. E se caso condenado, o MPCE solicitou que fosse feita a perda do cargo público.