Foragido da Justiça é preso em Pentecoste por feminicídio ocorrido em 2019

Um suspeito de feminicídio foi preso no último sábado, 5, no município de Pentecoste, a cerca de 95 km de Fortaleza. O homem de 38 anos de idade estava foragido desde 2019, quando foi acusado de matar a ex-namorada no bairro Canindezinho, na Capital.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem, que não teve o nome divulgado pela Polícia, teria atirado contra a namorada depois de uma discussão. A mulher de 32 anos morreu no local.

A partir de investigações da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM), o acusado, que já responde por uma tentativa de homicídio, foi encontrado em uma via pública de Pentecoste com auxílio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da PC-CE.

Após a captura, o suspeito foi levado à DDM, onde foi cumprido o mandado de prisão, e já se encontra à disposição da Justiça.