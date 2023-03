Defensoria Pública realiza atendimento gratuito no North Shopping Maracanaú

Serviço vai estar disponível na próxima sexta-feira, 17 de março, das 10h às 17h, no espaço do projeto "Todas Somos Uma"

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) vai realizar atendimentos de orientação jurídica gratuita no North Shopping Maracanaú, no Centro, nesta sexta-feira, 17 de março. O serviço é aberto ao público e vai acontecer no espaço dedicado à exposição projeto “Todas Somos Uma”.



Os atendimentos, que acontecem das 10 h às 14 h, tem como objetivo orientar sobre acesso a direitos com enfoque no combate à violência doméstica e familiar, diante dos índices elevados de feminicídio no Ceará.

Além do North Shopping Maracanaú, outros espaços como o North Shopping Fortaleza, Via Sul Shopping e North Shopping Jóquei também deverão disponibilizar o atendimento aberto ao público nas próximas semanas.

Serviço

Atendimento gratuito da Defensoria Pública do Estado do Ceará vai acontecer no dia 17 de março, das 10 horas às 14 horas, no Espaço Maraca do North Shopping Maracanaú (avenida Carlos Jereissati, nº 100, no Centro).



