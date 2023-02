PMs da reserva são presos por contrabando de 350 mil maços de cigarros

Cinco homens foram presos em flagrante por contrabando de 350 mil maços de cigarros de origem estrangeira na tarde desta quarta-feira, 8. Entre os detidos, estavam dois policiais militares da reserva, um motorista de aplicativo, um autônomo e um comerciante.

O material foi localizado dividido entre um galpão no bairro do Timbó, em Maracanaú, em um comércio no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza e em um sítio em Paraipaba.

Além dos cigarros, os policiais também apreenderam 4 veículos, telefones celulares, duas pistolas de calibres .40 e .45, munições, uma espingarda de pressão e R$ 6.570.

Os presos foram levados para a sede da Superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará e estão à disposição da Justiça Federal. O crime de contrabando prevê penas de reclusão de até cinco anos.

O crime de contrabando prevê penas de reclusão de até cinco anos (Foto: Divulgação/Polícia Federal)



A operação foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Também contou com apoio do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

