Mulher é presa suspeita de integrar grupo criminoso em Maracanaú

Uma mulher foi presa em flagrante no último sábado, 25, suspeita de integrar um grupo criminoso na cidade de Maracanaú. A prisão foi uma das ações realizadas pela operação "Focus" no município durante o fim de semana.

A suspeita, identificada como Maria Joniele Paiva Ferreira, de 18 anos, foi localizada no bairro Antônio Justa. Além de ser suspeita por integrar grupo criminoso, a mulher será investigada por ocultar uma arma artesanal e munição calibre 762.

A mulher, também conhecida como “China”, foi encaminhada à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e integrar organização criminosa.



Ainda durante as ações da operação, um idoso de 61 anos foi preso por dirigir sob influência de álcool. O caso aconteceu no bairro Piratininga.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as ações da operação ocorreram em seis bairros de Maracanaú: Acaracuzinho, Alto da Mangueira, Colônia, Furna da Onça, Novo Oriente e Pajuçara. Ao todo, 600 pessoas foram abordadas e 331 vistorias em veículos foram realizadas.

Operação Focus

A operação Focus foi lançada no início de janeiro e buscar atuar nas áreas com altos índices criminais. A ação já conta com dez fases e ocorreu em Caucaia, Cascavel, Fortaleza, Guaiuba, Maracanaú, Maranguape e Sobral.

Os trabalhos da operação são coordenados pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS, com atuação de equipes da Polícia Civil (PC-CE), Militar (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A Guarda Municipal dos respectivos municípios e o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) também compõem a ação.

