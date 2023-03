Maracanaú registra em fevereiro o mês mais violento desde 2020

Números vão na contramão do registrado no restante do Estado, que teve em fevereiro redução de 9,8% no número de homicídios

Apesar da redução geral do número de homicídios no Estado, Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, teve em fevereiro o mês mais violento desde 2020. Foram 20 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs, soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



É o mesmo número de assassinatos registrado em dezembro de 2020, recorde até então. Mês mais violento só havia sido registrado no município em fevereiro de 2020, quando houve o motim da Polícia Militar e 25 assassinatos foram computados.



O bairro Pajuçara é onde se registra a situação mais crítica. Foram, pelo menos, cinco assassinatos no bairro no último mês de fevereiro, conforme levantamento do O POVO. No local, haveria uma disputa motivada por um racha dentro da facção criminosa que atua no bairro.



Com isso, Maracanaú vê um começo de ano mais violento que em 2022. Em janeiro e fevereiro do ano passado ocorreram 20 CVLIs no município; neste ano, já foram 36 no mesmo período, o que representa um aumento de 80%.



O POVO questionou a SSPDS se o município tem recebido ações para melhorar os índices de criminalidade. Em nota, a pasta frisou que o município conta com atuação da Polícia Militar através do 14º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque). A SSPDS ressaltou ainda a existência do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Também foi citado que Maracanaú recebe ações preventivas coordenadas pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), que desenvolve operações permanentes reunindo diversos órgãos de segurança. “Durante os trabalhos policiais, são realizadas abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais”, afirma a nota.

A última operação permanente realizada em Maracanaú ocorreu entre 24 e 26 de fevereiro. Na operação Focus, conforme divulgado pela SSPDS, 600 pessoas foram abordadas e 331 vistorias em veículos foram realizadas em seis bairros: Pajuçara, Novo Oriente, Acaracuzinho, Alto da Mangueira, Furna da Onça e Colônia. Duas pessoas foram presas e uma arma de fogo apreendida.

“Entre as ações do Governo do Ceará para a redução desse indicador criminal, estão as adoções de estratégias, como a expansão e a melhoria das estruturas das instituições; o aumento de efetivo com a realização de concursos públicos para as Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce); expansão do Raio e do Videomonitoramento da SSPDS; criação do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da PMCE, entre outras iniciativas”, afirmou a pasta.



Por fim, a pasta destacou que, em fevereiro, no Estado como um todo, houve redução de 9,8% no número de homicídios. Foram 249 homicídios registrados contra 276 ocorridos em fevereiro de 2022. Em Fortaleza, a redução foi ainda mais acentuada: foram 61 assassinatos neste ano, contra 85 em fevereiro de 2022, o que representa uma redução de 28,2% nos CVLIs.



Em texto publicado pela SSPDS em seu site, o secretário Samuel Elânio declarou que as reduções indicam que as “Forças de Segurança do Ceará estão alinhadas com o mesmo propósito”. “Estamos no caminho certo e todas as gestões das vinculadas dialogam entre si, focadas em manter a redução dos indicadores”, afirmou o secretário.



