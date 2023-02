Projeto gratuito para formação em tecnologia está com inscrições abertas em Maracanaú

A próxima turma deve iniciar em março deste ano, mas as inscrições se estendem ao longo do ano até que as turmas estejam formadas

O projeto Despertar Digital está com inscrições abertas para cursos de capacitação nas áreas da tecnologia para a turma de março. A iniciativa é idealizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica de Maracanaú (Setec) e pelo Instituto Idear. A participação é gratuita.

Estão disponíveis os cursos de Desenvolvimento de Jogos e Animações, Desenvolvimento de Aplicativos, Robótica Básica, Eletrônica Básica, Design Gráfico (Gimp) e Google Workspace. As inscrições são realizadas presencialmente nos espaços tecnológicos ou virtualmente pelo formulário online.

O programa é destinado a jovens a partir de 16 anos que são capacitados nas áreas da tecnologia, contribuindo com a inserção no mercado de trabalho, e a crianças a partir de 9 anos, em que o foco é o desenvolvimento do raciocínio lógico e o desenvolvimento escolar. Para participar é necessário ser residente do município.

De acordo com o coordenador do projeto Despertar Digital do Instituto Idear, Fernando Fasti, as vagas são ofertadas de forma permanente.

“Quem quiser se inscrever, pode entrar com contato com o Idear ou com a Setec e fazer a inscrição. Formamos turmas que variam de 10 a 15 alunos e, conforme as turmas forem sendo fechadas, vamos chamando esses alunos”, explica Fasti.

O secretário executivo da Setec, Antomauro Montezuma, conta que o nome do projeto surgiu da ideia de despertar autonomia para que os estudantes possam escolher seus caminhos.

“Começamos com o laboratório no Instituto Idear e, hoje, temos três colégios dentro de Maracanaú, cada um deles com cerca de 900 alunos, e buscamos levar uma oportunidade de conhecimento para eles. Nesse momento que os jovens se deparam com novos desafios, é com a prática que eles percebem seus maiores acertos”, diz.

Com o Despertar Digital, o Instituto Idear pretende qualificar 420 participantes nos cursos a partir de 24 horas nos espaços tecnológicos, realizar 240 atendimentos (oficinas, workshops, palestras e similares até 10 horas) nos espaços tecnológicos e qualificar 180 participantes nos cursos de duração a partir de 20 horas) nas escolas parceiras.

Serviço



Despertar Digital — Cursos na área de tecnologia



Inscrições: pelo formulário online



Endereços em que os cursos ocorrem:

Instituto Idear

Endereço: Rua Cinquenta e Quatro, 61 - Jereissati II, Maracanaú - CE, 61901-160 2.

Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica (SETEC)

Endereço: Rua Seis, 233 - Jereissati I, Maracanaú - CE, 61900-340

Escolas parceiras

1. EMEF Evandro Ayres de Moura

Endereço: Rua São Sebastião, 341 - Jardim Bandeirante, Maracanaú - CE, 61934-090

2. EMEF Rodolfo Teófilo

Endereço: Rua Otávio Alves, 1120 - Pajuçara, Maracanaú - CE, 61935-165 3. EMEF Valdênia Acelino da Silva Endereço: Rua Irineu Machado, S/N - Siqueira, Maracanaú - CE, 60732-260

Mais informações nos telefones: (85) 3383-3580 / 3521-5187/5256 ou (85) 9.9260-9101

