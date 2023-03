CGD instaura procedimento para apurar envolvimento de tenentes em crime de contrabando de cigarros

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou um Conselho Disciplinar para apurar os fatos de um processo judicial envolvendo dois tenentes da Polícia Militar. O caso envolveu ambos em atividades de descaminho e contrabando. Eles foram presos em flagrante no mês de março de 2022 em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião foram apreendidos 7.255 pacotes de cigarros. A portaria que instaurou o Conselho foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última quinta-feira, 23.

A prisão aconteceu no dia 8 de fevereiro. Os cigarros foram encontrados em um galpão no bairro Timbó. De acordo com o inquérito policial, a documentação apresentava indício de materialidade e autoria.

Diante da situação, os dois policiais militares, o 2º Tenente QOA José Luis Lima Bezerra e o 2º tenente George Lima Gondim, foram mencionados nas condutas que ferem o os valores da moral militar estadual. Na esfera administrativa foi instaurado o Conselho de justificação no dia 14 de fevereiro.

