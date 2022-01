Idoso é detido após atirar na rua e ameaçar vizinhos em Maracanaú

Um vigilante aposentado foi detido depois de efetuar disparos em via pública e ameaçar vizinhos na rua 13 do bairro Novo Maracanaú, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, na última segunda-feira, 3.



A confusão começou por volta das 17 horas, quando o homem teria se exaltado e atirou no meio da rua aleatoriamente colocando pessoas em risco. A Polícia foi acionada, ele entrou em casa, mas as ameaças continuaram. Foi necessária a intervenção do Batalhão de Operações Especiais (Bope) com a equipe de negociação para que o homem se rendesse.

Sobre o assunto Vítima de ação criminosa no Pirambu se escondeu atrás de um carro e escapou dos tiros

O que se sabe sobre a tentativa de chacina que deixou um morto e dois feridos no Pirambu

Pirambu: adolescente disse ter atirado em "quem tinha mais jeito de pilantra"

Criança de 10 anos é baleada durante tiroteio no Bom Jardim

Proprietário de padaria é baleado na cabeça durante assalto no Mondubim

Passageiro é baleado dentro de ônibus durante tentativa de assalto em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com informações da vizinhança, o homem teve um surto psicótico devido à falta dos remédios controlados. Os moradores ficaram assustados e a curiosidade das pessoas fez com que a rua ficasse lotada.

Depois de se entregar, o idoso foi encaminhado à Delegacia de Maracanaú. O POVO solicitou informações á Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.



Tags