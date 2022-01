Vítima de ação criminosa no Pirambu se escondeu atrás de um carro e escapou dos tiros

A ação criminosa que deixou um morto e dois baleados no Pirambu, em Fortaleza, neste sábado, 1º, teve uma quarta vítima, que escapou dos tiros depois de se esconder atrás de um carro. O momento foi flagrado por meio de câmeras de segurança.

Enquanto os três homens estavam próximo a esquina, a quarta pessoa permaneceu na via por onde os criminosos passam na motocicleta. Ele presencia os tiros e se abaixa. A dupla ainda aponta a arma para a direção dele, que se abriga por trás do carro.

Os três que estavam próximo a esquina caem feridos e ele permanece atrás do carro.

Leia a íntegra da nota da SSPDS sobre o caso:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi acionado para atender uma ocorrência de homicídio e dupla lesão, ocorrida na tarde deste sábado (1°), no bairro Pirambu - Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) da Capital. As vítimas teriam sido alvos de disparos efetuados por dois suspeitos numa moto em via pública. A vítima fatal, um homem de 26 anos, sem antecedentes criminais, morreu no local do crime. Outras duas pessoas que estavam próximas a vítima fatal, entre elas, um policial militar de folga, foram atingidas e socorridas para uma unidade hospitalar. Equipes da PC-CE e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências em busca de capturar os suspeitos. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu ao local. Um inquérito policial foi instaurado pelo DHPP, e a Polícia Civil apura as circunstâncias do crime.

