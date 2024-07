Quatro baleados, sendo uma criança, e dois homicídios são registrados em Itarema

Quatro pessoas baleadas (em ocorrências diferentes), entre elas uma criança, além de dois homicídios, foram registrados no município de Itarema, a 204 km de Fortaleza, entre as últimas quinta, 11, e sexta-feira, 12.

Na quinta-feira, duas mulheres e uma criança foram alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Riacho. Elas foram socorridas para uma unidade hospitalar. Não houve prisão de suspeitos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sexta, um homem de 31 anos, com passagens por tráfico de drogas e roubo, foi assassinado no bairro Lago Seca. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito de praticar esse homicídio doloso, outro homem, de 23 anos, tentou se evadir do local do crime e foi alvejado por disparos de um Policial Civil. Ele foi socorrido e, após receber alta médica, foi autuado em flagrante.