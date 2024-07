Soldado da PM de folga morre após ataque com arma e machado em Caucaia

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi assassinado na tarde deste sábado, 13, em Caucaia. A vítima, identificada como David dos Santos, 30, era lotado no Motopatrulhamento. O soldado foi baleado e atacado com um machado.

David dos Santos é natural de São Caetano do Sul (SP) e ingressou na Polícia Militar há dois anos. O soldado estava lotado no pelotão de motos do Comando Policiamento da Capital (1° CRPM).



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) informou que as Força de Segurança estão em diligências para capturar os suspeitos envolvidos na morte do PM. A pasta informou que Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. A ocorrência está em andamento.