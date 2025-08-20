Ex-secretário é condenado a mais de 80 anos de prisão por crimes sexuais contra adolescentes

Imagem de apoio ilustrativo. "Lula Olegário" foi condenado a 80 anos e 9 meses de reclusão pelos crimes de exploração sexual, estupro de vulnerável e corrupção de menores, contra quatro adolescentes / Crédito: Reprodução/Fabrikasimf via freepik

O ex-secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Lavras da Mangabeira, no Interior do Ceará, Luiz Carlos Pereira, conhecido como “Lula Olegário”, foi condenado a 80 anos e nove meses de reclusão pelos crimes de exploração sexual, estupro de vulnerável e corrupção de menores, cometidos em continuidade delitiva A continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, é uma figura jurídica que ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sendo que as condições de tempo, lugar e maneira de execução são semelhantes, e os subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro. , contra quatro adolescentes. LEIA MAIS | Ceará é o 4° estado do NE com maior ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes, segundo pesquisa



Em seguida, o ex-secretário marcava encontros com os adolescentes atrás de uma escola da região e de lá levava os jovens para a própria residência ou para um motel, onde os abusos aconteciam, de acordo com o inquérito policial.

Luiz Carlos trabalhava na Prefeitura de Lavras da Mangabeira como secretário de Relações Institucionais, e por isso chegou a participar de eventos sobre violência contra crianças e adolescentes. Ele estava preso desde julho deste ano e deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

Em abril deste ano, a Promotoria de Justiça do município denunciou Luiz Carlos Pereira, pelos crimes previstos nos seguintes artigos:

