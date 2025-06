Ceará é o 4° estado do NE com maior ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes, segundo pesquisa

O evento sobre o combate à exploração de crianças e adolescentes aconteceu na manhã desta terça-feira, 10 / Crédito: Divulgação/Fabrício Gomes

Instituições Públicas e privadas se reuniram no Encontro Regional do Projeto Proteção, nesta terça-feira, 10, em Fortaleza, para debater formas de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na Região Nordeste do Brasil. O Ceará é o 4° estado do Nordeste com maior ocorrência de exploração sexual, atrás do Piauí (3°), Rio Grande do Norte (2°) e Sergipe (1°).

A exploração sexual de crianças e adolescentes (Esca) é crime e ocorre quando há pagamento (em dinheiro ou outro benefício) feito por uma pessoa para manter um ato sexual com a vítima. Os casos podem acontecer em locais privados e públicos. Contudo, a prática está, em sua maioria, relacionada aos lugares com intensa circulação de pessoas, como rodovias, hidrovias, portos e aeroportos.

Evento debate exploração sexual de crianças e adolescentes: espaço reuniu diversas instituições Para prevenir esse crime, a Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e a Childhood Brasil promoveram o evento, executando projetos de proteção infanto-juvenil com a participação de representantes das seguintes organizações: Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);



Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS);



Delegacia Especializada do Estado do Ceará;

Defensoria Pública;



Secretaria da Saúde do Município de Fortaleza;



Disque 100 - serviço gratuito e confidencial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) do Brasil, destinado a receber denúncias de violações de direitos humanos. O intuito do encontro é unir os setores público, privado e da sociedade civil, visando o problema enfrentado por crianças e adolescentes de todo o País. No evento, foram divulgados o Projeto Mapear, da Polícia Rodoviária Federal (PRF); o Projeto Proteção, do Sest Senat; e o Programa Na Mão Certa, da Childhood Brasil. Nesse sentido, o Sest Senat informa que sensibilizou, por meio do projeto Proteção - durante o período de janeiro a maio de 2025 -, mais de 500 mil trabalhadores de transporte (por exemplo, caminhoneiros) no Brasil, cerca de 188 mil no Nordeste e quase 5 mil no Ceará. Atualmente, a ação desenvolvida possui 106 unidades operacionais.

Evento aconteceu nesta terça-feira, 10, em Fortaleza Crédito: Divulgação/Fabrício Gomes Evento aconteceu nesta terça-feira, 10, em Fortaleza Crédito: Alice Barbosa/O POVO “O Sest Senat atua pelo enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes desde 2004. Com o Projeto Proteção, em parceria com a Childhood Brasil, a atuação passou a ser mais consistente, tecnicamente, desde 2017”, explica Raissa Osório, analista da Gerência Executiva de Promoção Social do Departamento Executivo do Sest Senat. “A partir do projeto, são realizadas ações de mobilização em prol da conscientização dos trabalhadores do transporte e de toda a sociedade pela proteção das crianças e dos adolescentes contra a exploração sexual e, até o momento, as discussões foram nacionais", acrescenta.

Na prática, o projeto Proteção vai às empresas de transporte, faz palestras educativas de conscientização e convida os trabalhadores a serem “agentes de proteção”, que denunciam e previnem crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Há 75 anos no Brasil, Unicef mudou a vida de milhões de jovens cearenses | LEIA MAIS “Cada instituição tem o seu papel: tem o papel de polícia, tem o papel da justiça... Cada um atua na sua. O nosso papel é um papel de educação, de dar visibilidade, de criar essas conexões. A gente chega para esses profissionais e convida-os para se tornarem agentes de proteção”, diz Denise Xavier, 47, diretora da Sest Senat, em Fortaleza.