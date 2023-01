Ceará tem quatro açudes sangrando em 2023

O açude Rosário, no município de Lavras da Mangabeira, no Cariri cearense, atingiu 100% de capacidade hídrica total. O volume foi atingido nesta segunda-feira, 23. Agora são quatro açudes que sangraram neste ano no Ceará, segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh).

O primeiro a atingir a capacidade máxima em 2023 foi o Germinal, em Palmácia, logo no sexto dia do ano. Já na última sexta-feira, 20, dois açudes sangraram no Ceará: Tijuqinha, em Baturité, e Caldeirões, em Saboeiro.

Outros três açudes no Ceará estão com volume acima de 90%, são eles: Muquém (95,7%), em Cariús; Aracoiaba (94,2%), no município homônimo; e Pesqueiro (90,8%), em Capistrano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Monitoramento dos açudes no Ceará também mostra que há 69 açudes com volume inferior a 30%, incluindo o Castanhão e o Banabuiú.

O Castanhão, maior reservatório do Estado, está com 19% da capacidade máxima. Já o Banabuiú tem 9%, conforme o portal hidrológico.

Orós, que completa a lista de três maiores açudes do Estado, tem 43% do aporte.

Sobre o assunto Quatro homens são presos suspeitos de tentarem fraudar concurso da PM

Fogo destrói ônibus e carro após acidente no interior do CE; vídeo

Chove em mais de 60 municípios do Ceará nas últimas 24 horas

Encontro debate identidade e fortalecimento dos povos de terreiro do Ceará

Tags