Homem morre atingido por pedra em Lavras da Mangabeira

Um homem morreu atingido por uma pedra que desmoronou na noite dessa quarta-feira, 25, na zona rural de Lavras da Mangabeira, a 422 km de Fortaleza. A vítima tinha saído de casa para caçar quando o acidente aconteceu.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas.

A família do homem registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira, que segue apurando informações sobre o caso.

O nome da vítima ainda não foi informado.

