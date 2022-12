Casal morre carbonizado em acidente de trânsito em Lavras da Mangabeira

Duas crianças que estavam no veículo sobreviveram, uma delas com uma fratura em um dos braços

Um casal morreu após o carro em que trafegavam sair da estrada, colidir em uma árvore e pegar fogo. Duas crianças que estavam no veículo sobreviveram, uma delas com uma fratura em um dos braços. O caso aconteceu na tarde deste domingo, 25, no quilômetro 25 da BR-230, em Lavras da Mangabeira, no Cariri Cearense.

Imagens feitas instantes após o acidente mostram o veículo em chamas. A pessoa que grava o vídeo diz que o carro passou por um buraco e desceu a ribanceira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e atendeu à ocorrência no local.

