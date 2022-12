Passageiro de caminhão é preso na BR-230 em abordagem da PRF

O passageiro do ônibus estava com um mandado de prisão em aberto desde agosto de 2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a captura de um homem que estava foragido da Justiça do Ceará, na manhã desta segunda-feira, 19. O suspeito, de 25 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio emitido pela Vara Única da Comarca de Lavras da Mangabeira.

A prisão aconteceu por volta das 9h13min, no quilômetro (km) 23 da BR-230, em Lavras da Mangabeira, a 422 quilômetros de Fortaleza. Um caminhão VW/12.140 T foi abordado pelos agentes, e, em consulta ao sistema, constatou-se que havia um mandado de prisão preventiva expedido contra um dos passageiros.

O mandado de prisão era do dia 10 de agosto de 2021. Com o flagrante, o homem foi preso e levado até a Polícia Civil do município, onde o mandado de prisão foi cumprido.

