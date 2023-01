Fogo destrói ônibus e carro após acidente no interior do CE; vídeo

Colisão entre um carro e um ônibus em uma estrada no interior do Ceará causou um incêndio e a perda total dos veículos. Veja vídeo e imagens

Um acidente entre um ônibus e um carro de passeio causou um incêndio em uma via pública no interior do Estado, entre os municípios de Massapê e Moraújo. Nesse sábado, 21, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMC) foi acionado e respondeu no local do incêndio.

O chamado foi realizado por cerca das 15 horas do sábado. As causas da colisão entre os dois veículos não são conhecidas. De acordo com o CBMC, os proprietários dos veículos não estavam no local na hora da chegada dos bombeiros; foi constatada, então, a perda total do carro e do ônibus.

Vídeo: bombeiros apagam fogo em ônibus após acidente

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi encarregada com os procedimentos no local do incêndio após a saída dos bombeiros. Não houve feridos identificados no local do acidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja imagens do acidente que causou incêndio no Ceará

Sobre o assunto Bombeiros interditam Terreirão do Samba, por irregularidades

Bombeiros controlam incêndio em escola da zona norte de SP

Árvore cai e atinge pedestre no Jangurussu; Bombeiros encontram jiboia no local

Corpo de jovem que se afogou na Praia de Iracema é encontrado pelos Bombeiros

Tags