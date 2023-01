Encontro debate identidade e fortalecimento dos povos de terreiro do Ceará

Fórum Permanente do Povo de Terreiro do Ceará realiza sua primeira reunião neste sábado, 21. Intenção é que evento seja itinerante ao longo do ano

Representantes e praticantes de religiões afrobrasileiras se reuniram na manhã deste sábado, 21, no Centro Cultural Bom Jardim. O encontro marca o primeiro Fórum Permanente do Povo de Terreiro do Ceará (Pró-Terreiro), que acontece das 8 horas às 17 horas. Já a data é lembrada pela celebração do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.

"A principal finalidade é dar uma identificação ao povo de terreiro do Ceará, porque precisamos nos identificar para fortalecer nossos conhecimentos e nossa unidade ainda que cada um na sua raiz: umbanda, candomblé, jurema, terecô, tambor de mina", aponta Miguel Ferreira Neto, o Pai Neto Tranca Rua, mestre de cultura e liderança importante na umbanda.

Pai Neto lembra que as tentativas de uma articulação estadual vem desde meados dos anos 2000. "Queremos que o Fórum seja itinerante. Começamos hoje aqui, mas queremos realizar encontros em todas as regiões do Ceará durante os próximos meses", diz.

Carla Vanessa de Oliveira, presidente da Associação Espírita de Umbanda São Miguel, afirma que a presença no evento é positiva, ainda que não tenha atingido a estimativa de 100 inscrições disponíveis. "A gente sabe que vamos aos poucos. Uma pessoa chama a outra e a gente espera um público maior a cada reunião."

Ela explica que a intenção é reunir o máximo de pessoas e ideias que estejam dispostas a colaborar entre si para desenvolver ações culturais, festividades, articulações políticas e articulação popular entre todos aqueles que estão nos terreiros.

"O terreiro é o local de acolher todos aqueles que foram excluídos. É lugar de acolhimento, de cura e de defesa", enfatiza Pai Neto. "É um refúgio material e espiritual."

A parceria entre o CCBJ e os povos de terreiro se estende há algum tempo. Em junho de 2022, o Centro Cultural lançou o podcast “Povos de Terreiro”, que nasceu das Conversas de Terreiro, programa do Núcleo de Articulação Técnica e Especializada conduzido pelo educador social Eduardo Marques.

O podcast Povos de Terreiro surge com o objetivo de construir pontes e fortalecer a memória dos terreiros do Grande Bom Jardim, que são mais de 500 espalhados no território.

Os seis episódios estão disponíveis nas plataformas de podcast e no YouTube do CCBJ, com janela de libras. A série em áudio traz conversas com pais, mães e filhos de santo do território, falando sobre sua jornada espiritual e sobre diversos assuntos que envolvem o movimento.

