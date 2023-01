Açudes no Ceará: número de reservatórios sangrando em 2023 chega a três

Dois açudes sangraram no Ceará nesta sexta-feira, 20. O primeiro a atingir a capacidade máxima em 2023 foi o Germinal, e agora o Tijuqinha e o Caldeirões alcançaram 100%. Dados são do portal hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O Tijuquinha, segundo a sangrar, fica localizado em Baturité; já o Caldeirões está no município de Saboeiro.

Outros três açudes no Ceará estão com volume acima de 90%, são eles: Muquém (90,93%), em Cariús; Aracoiaba (94,22%), município homônimo; e Rosário (92,59%), em Lavras da Mangabeira.

Monitoramento dos açudes no Ceará também mostra que há 69 açudes com volume inferior a 30%, incluindo o Castanhão e o Banabuiú. Orós, que completa a lista de três maiores açudes do Estado, tem 43,36% do aporte.

O Castanhão está com 19,48% da capacidade máxima. Banabuiú tem 9,07%, conforme o portal hidrológico.

