Chove em mais de 60 municípios do Ceará nas últimas 24 horas

Choveu em pelo menos 64 municípios do Ceará entre as 7 horas de sexta-feira, 20, e as 7 horas deste sábado, 21. Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o maior volume foi registrado em Redenção, onde foram acumulados 45,5 milímetros (mm) de chuva.

Nos dados atualizados às 14 horas, Fortaleza também aparece no ranking dos dez municípios com maiores acumulados. Na Capital, o posto pluviométrico do Castelão registrou 19,6 mm.

Veja as maiores chuvas das últimas 24 horas:

Redenção (Posto: Açude Acarape do Meio): 45,4 mm

Santana do Cariri (Posto: Dom Leme): 29 mm

Itatira (Posto: Itatira): 27 mm

Forquilha (Posto: Açude Arrebita): 22 mm

Acaraú (Posto: Aranau): 22 mm

Fortaleza (Posto: Castelão): 19,6 mm

Quixeramobim (Posto: Lacerda): 19 mm

Aurora (Posto: Aurora): 18 mm

Aurora (Posto: Agrovila): 17,6 mm

Mauriti (Posto: Quixabinha): 16 mm

Previsão do tempo

Conforme a Funceme, é esperada a manutenção de condições de instabilidade atmosférica para o fim de semana.

Para o sábado, 21, e domingo, 22, é esperada nebulosidade, com céu variando de nublado a parcialmente nublado, e chuvas isoladas em todas macrorregiões com intensidade variando de fraca a moderada.

As chuvas previstas devem ocorrer devido às áreas de instabilidade atmosférica oriundas do oceano Atlântico e do Leste do Nordeste brasileiro, assim como sistema de brisa e efeitos locais (temperatura, umidade e a interação dos ventos com relevo).

Sábado - 21/01/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Domingo - 22/01/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Segunda - 23/01/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

