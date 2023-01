Suspeito de tentar matar o próprio pai e irmão é preso em Jucás, no Ceará

Um homem foi preso suspeito de matar o próprio pai, de 76 anos, e um irmão, de 24, na tarde dessa quarta-feira, 24, no município de Jucás, a 394,2 km de Fortaleza. O motivo do crime, segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), seria uma disputa por terras.

De acordo com os policiais, o suspeito Francisco Ronnivon Diniz, 50, viveu por 32 anos em Santa Catarina e retornou ao Ceará em 2022. Desde que chegou, passou a reivindicar a posse de um terreno que era utilizado pelos familiares dele.

Na segunda-feira, 16, ele viu as vítimas realizando um trabalho no terreno e teria ido "tirar satisfações", conforme a Polícia. A partir disso, os familiares começaram a discutir, o suspeito sacou uma arma e disparou em direção ao pai e irmão, que se esconderam para não serem atingidos. Francisco fugiu após o caso.

Um dia depois, o caso chegou aos policiais por meio de uma denúncia anônima. Os profissionais encontraram a arma utilizada no crime escondida em um matagal.

O suspeito foi localizado e preso na quarta-feira, 27, sem oferecer resistência à detenção. Ele foi conduzido a uma delegacia da região e foi encaminhado à penitenciário do Estado.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Jucás: (88) 3517.1753



