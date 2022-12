Suspeito de estuprar a filha de cinco anos é preso em Jucás

A ocorrência foi registrada no início do mês de dezembro no município de Jucás

A Polícia Civil do Ceará, com apoio da Polícia Militar, efetuou a prisão de um homem de 31 anos suspeito do crime de estupro contra sua filha de cinco anos. A ocorrência foi registrada no início de dezembro em Jucás, região centro-sul do Ceará e o mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde dessa quarta-feira, 14, em uma residência na cidade de Iguatu.

Na última segunda-feira, 12, agentes da Delegacia Municipal de Jucás foram acionadas para investigar um crime de estupro de vulnerável, no qual o suspeito era o pai da vítima. Com a comprovação do crime e detalhes do ocorrido, os policiais civis pediram a prisão preventiva do investigado.

O suspeito foi encaminhado a delegacia para o cumprimento do mandado. Ele agora está à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Polícia Civil de Jucás: (85) 99915-2480

