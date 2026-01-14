Pitbull vítima de maus-tratos e abandono é resgatado em Juazeiro do Norte

Após o resgate, a guarnição da BPMA entregou o animal aos cuidados da Associação Cariri Protetores. / Crédito: Divulgação / PMCE

Um cachorro da raça pitbull foi resgatado por uma equipe do Batalhão da Polícia Militar do Meio Ambiente (BPMA), na segunda-feira, 12, após ser encontrado em situação de abandono, no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou, em nota, a equipe especializada da Polícia Militar do Ceará (PMCE) interveio, após receber informações sobre o estado de vulnerabilidade em que o animal, deixado em via pública, se encontrava.