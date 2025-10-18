MPCE recomenda que Quixadá adote medidas de proteção de animais

O Dia Mundial do Cachorro reforça a importância da relação de afeto e companheirismo entre humanos e seus pets / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que, em até 90 dias, a Prefeitura de Quixadá, a 169,61 km de Fortaleza, reestruture o Centro de Controle de Zoonoses e implemente a Política Municipal de Bem-estar e Proteção Animal.

De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Quixadá, em auto de constatação de 26 de setembro de 2025, o Centro de Controle de Zoonoses de Quixadá estava em estado de abandono e sem condições estruturais adequadas, inviabilizando o cumprimento de suas obrigações legais.

A recomendação foi expedida na última quinta-feira, 16. Medida, de acordo com o MPCE, visa o controle populacional de cães e gatos em situação de abandono, a prevenção de zoonoses e o cumprimento da legislação municipal de Quixadá. Leia Mais | Homem é flagrado agredindo cachorro com "pauladas" em Jaguaretama O Ministério Público constatou ainda que o Município não dispõe de hospital veterinário ou sala adequada destinada para atendimento médico veterinário. A falta de estrutura física ou profissional para acolhimento, acompanhamento e controle populacional de animais, de acordo com o MP, compromete a efetividade da Política Municipal de Bem-estar e Proteção Animal, representando risco à saúde pública e ambiente urbano.



Ainda conforme o documento expedido pelo Ministério Público, a Prefeitura de Quixadá também é orientada a implementar programa permanente de controle de cães e gatos, como medida protetiva.

A Promotoria também requer que sejam criados lares temporários para cães e gatos, ampliando o número de vagas nas residências de protetores devidamente cadastrados com acompanhamento veterinário e fiscalização da Autarquia Municipal do Meio Ambiente. Leia Mais | Viu um gato ou cachorro abandonado na rua? Veja o que fazer