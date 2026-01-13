Em seis anos, ocorrências de maus-tratos contra animais crescem 348% no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Em 2025, Ceará teve 1.131 ocorrências de maus-tratos de animais / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará registrou um aumento de 348% no número de ocorrências de maus-tratos contra animais em seis anos. Os dados são do novo painel que reúne dados sobre denúncias e crimes contra animais, lançado nesta terça-feira, 13, pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) em parceria com a Secretaria de Proteção Animal (Sepa).

No ano passado, o Estado contabilizou 1.131 ocorrências de maus-tratos contra animais. Em 2019, foram 252 registros. Já em 2020, o número saltou para 684 casos. Em 2021, foram contabilizadas 1.031 ocorrências. No ano seguinte, 2022, houve uma leve redução, com 978 registros. Em 2023 e 2024, os números voltaram a subir, com 996 e 1.089 ocorrências, respectivamente.

Durante a apresentação da nova ferramenta no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, representantes dos órgãos detalharam a plataforma, que reúne dados de ocorrências de maus-tratos contra animais registradas entre 2019 e 2025. O painel será atualizado continuamente, incorporando os dados mais recentes a cada ano. Um estudo desenvolvido pela Supesp foi realizado para chegar na plataforma. "A partir do sistema de informação da polícia, a gente extraiu os dados, catalogou esses dados, organizou esses dados, estruturou e fizemos análise", disse Juliana Barroso, superintendente da Supesp. O estudo foi apresentado à Sepa, que firmou parceria com o órgão. As ocorrências incluem tanto denúncias quanto crimes de maus-tratos. A partir desses números, a superintendente da Supesp disse que é possível realizar análises e subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à proteção animal. Ainda segundo ela, os dados são consolidados com base no sistema da Polícia Civil, que reúne registros de denúncias e de crimes.

No painel, um mapa termográfico do Ceará indica as regiões com maior número de ocorrências. No entanto, Juliana ressalta que as áreas com tonalidades mais claras não significam ausência de crimes, mas sim que os casos ainda não foram identificados ou registrados no sistema da Polícia Civil. Ressaltando também o direcionamento de onde a Sepa pode atuar. Conforme o secretário da Proteção Animal, Erich Douglas, anteriormente as ações da pasta eram realizadas sem dados e, agora, espera que haja inovação nas ações voltadas à proteção animal. Ele destaca que, atualmente, a população está elucidando e entendendo mais a questão dos crimes de maus-tratos. Entre as ações para auxiliar à população nisso, está a orientação no portal da Sepa. “A secretaria dá todo um suporte, mostrando como é que se pode fazer. Quando acontece alguma coisa, a gente manda o ofício, entra em contato com a delegacia do meio ambiente e, assim, a gente vai propagando a forma de como é que a sociedade chega até fazer os procedimentos para incriminar o agressor do animal”, exemplifica.