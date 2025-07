Fiéis celebram em romaria os 91 anos da morte de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte

Com quermesses, missas e orações, fiéis católicos celebram, em Juazeiro do Norte, a romaria em memória dos 91 anos de falecimento do Padre Cícero Romão Batista Cícero Romão Batista foi um sacerdote católico brasileiro, que nasceu no município de Crato, no Ceará, em 1844 e faleceu a 20 de julho de 1934. Na devoção popular, é conhecido como Padre Cícero ou Padim Ciço.

, um dos principais líderes populares da história do Ceará. A programação religiosa ocorre desde o dia 17 e segue até este domingo, 20 de julho - data da morte do religioso.

