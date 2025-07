Ceará deve ter máximas de 38 °C e pouca chuva até domingo, 20

Até domingo, 20, a nebulosidade deve seguir em baixa no Estado. Justamente pelo menor número de nuvens, as temperaturas máximas devem ficar entre 36 °C e 38 °C, em Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

O Ceará deve ter um fim de semana com poucas nuvens no céu , temperaturas de até 38 graus Celsius (ºC) e chuvas fracas. É o que prevê a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apesar do cenário, é mantida a possibilidade, embora baixa, de chuvas isoladas, passageiras e fracas no litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, especialmente nas madrugadas de domingo e segunda, 21.

Também são esperadas precipitações no centro-sul (Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns) no fim dos dias.

Entre 7 horas dessa sexta, 18, e 7 horas desse sábado, choveu em quatro municípios cearenses (veja lista abaixo), segundo boletim da Funceme atualizado às 9h10min de hoje. O maior registro foi em Guaramiranga, com 3,4 milímetros (mm).

As baixas chances de chuva estão ligadas a pequenas áreas de instabilidade provenientes do leste do Nordeste. Além disso, fatores locais, como brisa, relevo e a combinação de calor com umidade, influenciam as chuvas.