Bombeiros resgatam motorista preso às ferragens após acidente de caminhão em Maracanaú

Ocorrência se deu a partir do choque de dois caminhões no 4º Anel Viário; motorista foi encaminhado para avaliação hospitalar

O caso ocorreu por volta das 12h21min de sexta-feira, 20. Segundo populares, a ocorrência se deu a partir do choque de um caminhão com a traseira de outro. Devido à batida, a cabine do primeiro foi parcialmente destruída e o motorista ficou com as pernas presas e sob forte pressão no abdômen .

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (BMCE) resgatou um condutor de caminhão das ferragens do veículo após acidente no 4º Anel Viário em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza.

O homem, de 53 anos, foi salvo com vida após atuação de uma guarnição de busca e salvamento do quartel do município (1ªCia/2ºBBM), que, com auxílio do kit de desencarceramento, conseguiu cortar o volante para aliviar a compressão abdominal. Em seguida, rebateram o painel e liberaram as pernas da vítima.

Após o resgate, o condutor recebeu atendimento pré-hospitalar por uma equipe do Samu, que também atuou na ocorrência junto da Polícia Militar e do CBMCE. Ele foi encaminhado ao hospital para uma avaliação. Já o motorista do segundo caminhão não sofreu ferimentos graves.