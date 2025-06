Quatro pessoas são mortas a tiros no Crato entre sexta, 20, e sábado, 21

Todos os quatro foram mortos em via pública. O primeiro caso aconteceu no fim da noite da sexta-feira, 20, e os outros três homicídios durante a madrugada

O agente de segurança estava de folga e foi atingido pelos tiros na saída de um ginásio de futsal. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o PM foi ferido por tiros em via pública. A vítima, de 35 anos, foi socorrida ao hospital, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Quatro pessoas foram mortas a tiros no município do Crato , a 538 quilômetros de Fortaleza. Um dos crimes aconteceu na noite da sexta-feira, 21, e outros três casos foram registrados durante a madrugada deste sábado, 21. A primeira vítima foi um policial militar atingido com disparos de arma de fogo.

A segunda pessoa morta foi um homem de 37 anos. O caso foi registrado durante a madrugada no bairro Seminário. O homem foi lesionado por disparos de arma de fogo e morreu no local. O órgão destacou que a vítima possuía várias passagens pela Polícia.

Conforme a SSPDS, as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e realizaram diligências pelo local do crime. A Delegacia de Polícia Civil do Crato atua na investigação.

O terceiro caso de homicídio aconteceu também na madrugada do sábado, no bairro Alto da Penha. O crime também foi registrado em via pública e a vítima morreu após ser lesionada por disparos de arma de fogo. A vítima não havia sido identificada formalmente.

O quarto crime aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima e vitimou um rapaz de 22 anos. Ele também foi lesionado em via pública.

Casos semelhantes

