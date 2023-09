Violência contra mulher: como pedir medida protetiva de forma virtual

Foto ilustrativa da violência contra mulher Crédito: FERNANDA BARROS

Após um mês do lançamento, a plataforma para solicitação de medidas protetivas de urgência virtual, criada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em conjunto com a Secretaria das Mulheres, já realizou 73 pedidos para mulheres em situação de violência. Os números divulgados pelo Governo foram contabilizados até essa sexta-feira, 22. Do total de pedidos, 39 foram realizados por mulheres em Fortaleza e 32 por vítimas no interior do Estado. Também houve duas solicitações de vítimas que se encontram fora do Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na avaliação da vice-governadora e secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero, a criação do sistema é um passo importante para apoiar as mulheres que estão sofrendo violência.

Em seguida, ela preencherá um formulário eletrônico com dados da vítima e do agressor, endereços, relatos, histórico da violência, informações adicionais e anexos. As vítimas podem ainda gravar e enviar um áudio relatando a violência sofrida. Após a conclusão do preenchimento do sistema, a Polícia Civil recebe e já encaminha ao Poder Judiciário, para que este possa analisar e deferir as medidas. O que são medidas protetivas de urgência?

As medidas protetivas de urgência são providências garantidas por lei às vítimas de violência doméstica. Elas têm a finalidade de garantir a proteção, a integridade ou a vida de uma menina, adolescente ou mulher em situação de risco.