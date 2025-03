Mulheres reivindicam direitos durante ato unificado na Praça da Bandeira

A caminhada teve início na Praça da Bandeira e finalizou na Praça do Ferreira, ambas no Centro de Fortaleza . Além disso, contou com uma multidão de pessoas para reivindicar diversos direitos: fim da violência contra a mulher, inclusão política e até mesmo escalas de trabalho.

"A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer". Esse foi um dos cânticos que marcaram o início do ato unificado realizado neste sábado, 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres .

"As mulheres querem respeito. As mulheres querem mostrar que nós temos espaço, sim. Porque somos o que escolhemos. Se eu quero ficar debaixo de uma árvore, eu quero ficar debaixo de uma árvore. Ninguém vai me tirar de lá. Então, esse 8 de março mostra o quanto nós, mulheres, somos uma raiz e extensão de gerações e gerações."

"São as mulheres que são chefes de família, que tem duplas e triplas jornada de trabalho e, quando chegam no supermercado, não conseguem colocar comida na mesa para sua família. Então, a gente precisa pautar a sociedade como um todo para que as nossas mulheres possam ter dignidade de viver."

Início do ato é marcado por briga de trânsito



Logo no início do ato, às 9h:30min, O POVO presenciou um princípio de briga de trânsito no cruzamento da Rua General Sampaio com a Rua Clarindo de Queiroz.

No local, haviam apenas duas viaturas da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) escoltando a parte da frente e de trás da multidão.