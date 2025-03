PM acusado de matar adolescente de 16 anos será levado a julgamento nesta quinta-feira, 27

Paulo Victor de Oliveira, de 16 anos, foi morto na noite de 24 de junho de 2022, durante uma abordagem policial no bairro Mondubim, em Fortaleza . O autor do disparo foi o policial militar Ricardo Lucas Góes Jucá.

Dados do Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV), com base em registros da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), apontam que, nos dois primeiros meses de 2025, foram registradas 33 mortes por intervenção policial no Ceará .

No mesmo período de 2024, o número foi maior, com 37 casos. Ao longo de todo o ano passado, 189 mortes foram contabilizadas, enquanto em 2023 houve 147 registros, representando um aumento de 28,57% em relação ao ano anterior.

O julgamento ocorrerá no salão da 5ª Vara do Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, e deve contar com a presença de familiares da vítima, representantes de entidades de direitos humanos e membros do Ministério Público.