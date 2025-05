Casal é preso por matar o filho de um mês, em Juazeiro do Norte

O histórico médico revelou que a criança já havia sido atendida anteriormente com lesões. A equipe médica identificou hematomas na cabeça, abdômen e membros inferiores e acionou as forças de segurança.

Um casal foi preso em flagrante nesse domingo, 11, em Juazeiro do Norte, no Cariri, suspeito de matar o próprio filho, um bebê com um mês e 19 dias de vida.

A criança foi levada pelos pais ao Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra com marcas de agressão e sem sinais vitais. A equipe médica identificou hematomas na cabeça, abdômen e membros inferiores e acionou as forças de segurança.