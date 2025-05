Polícia prende casal suspeito de fraudar empréstimos de aposentados em Ocara

Imagem ilustrativa: a equipe policial da PCCE prendeu o casal suspeito de fraudar empréstimos consignados de aposentados, em Ocara, no Ceará / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Um casal foi preso por suspeita de fraudar empréstimos consignados de aposentados no município de Ocara, no Interior do Ceará. Eles responderão pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa, estelionato e associação criminosa. LEIA MAIS - Casos de estelionato já superam os de roubos no Ceará