Suplente de vereador é morto a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em Maracanaú

Lucas Alves era suplente de vereador e coordenador de limpeza pública da Prefeitura de Pacatuba / Crédito: Reprodução/Instagram

Um suplente de vereador foi morto a tiros na noite desse sábado, 10, no bairro Jereissati I, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Lucas Alves Gonçalves, de 29 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Outros dois homens lesionados durante a ocorrência também foram socorridos para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. As vítimas teriam sido alvejadas em uma via pública da região.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de ser suplente, Lucas era coordenador de limpeza pública da Prefeitura de Pacatuba. A prefeita do município, Larissa Camurça, lamentou a morte do servidor por meio de nota nas redes sociais. LEIA MAIS | Adolescente de 14 anos é morta a tiros enquanto ia à escola em São Benedito “Um jovem dedicado, comunicativo, sempre disposto a ajudar e que parte deixando saudades e um vazio irreparável entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, disse nota da gestora. Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para colher indícios que auxiliarão nas investigações.