Hospital Regional do Jaguaribe realiza primeiras captações de órgãos para transplante

Ambas as captações foram articuladas pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Regional Vale do Jaguaribe Crédito: Divulgação/ Joelton Barboza

O Hospital Regional Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, realizou dois feitos inéditos nos primeiros dias de 2024. Na última sexta-feira, 5, foi feita a primeira captação de órgãos da região do Litoral Leste/Jaguaribe — um fígado — e, neste domingo, 7, a primeira captação múltipla — um coração, dois rins e um fígado. Todos os órgãos foram destinados a transplante em Fortaleza. Os dois procedimentos registrados foram feitos com a autorização da família de pacientes que tiveram morte cerebral. Os órgãos foram trazidos à Capital por helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ambas as captações foram articuladas pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Regional.

No ano de 2023, o Ceará realizou 1.687 transplantes de órgãos e tecidos, sendo 217 de fígado. Na primeira semana de 2024, três transplantes foram realizados, sendo dois cardíacos e um hepático. Sabrina Becker, diretora administrativa do Hospital Regional Vale do Jaguaribe, pontua que doar órgãos é um ato extremo de amor, solidariedade e empatia para salvar vidas. “Em um momento de dor, a oportunidade de outras pessoas viverem é oferecida. É muito gratificante que o serviço de saúde de alta complexidade fornecido pelo HRVJ possa proporcionar atos grandiosos como esse, de tanta relevância para a população”, comentou a gestora.

A primeira captação de órgãos do HRJV A captação do fígado na última sexta-feira, 5, foi realizada pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do HRVJ com uma equipe de dez profissionais da Central Estadual de Transplante e do Hospital Regional Vale do Jaguaribe. O fígado foi captado com a autorização da família de um paciente que teve morte cerebral. Antes do procedimento, os familiares receberam orientações sobre a realização da cirurgia. A equipe contou com os médicos-cirurgiões João Ivo Xavier e Anderson Sanches e o enfermeiro perfusionista Bartolomeu Neto, integrantes da Central Estadual de Transplantes.

Da equipe do HRVJ, participaram os médicos anestesistas Rayanne Guerra e Pablo Brandão, as enfermeiras Kamila Nogueira e Andresa Rodrigues e os técnicos de enfermagem Cláudia Moura, Jonas Andrade e Raiane Moraes. Dois dias depois, a primeira captação múltipla de órgãos A captação múltipla também foi organizada pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HRJV e contou com 14 profissionais da Central Estadual de Transplante e do Hospital Regional: os médicos-cirurgiões Juan Mejia e Saul Landim, a enfermeira Socorro Gomes e a técnica de enfermagem Lady Daiane. A captação múltipla aconteceu dois dias depois da primeira captação de órgãos na sexta-feira, 5 Crédito: Divulgação/ Joelton Barboza