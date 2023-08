Após entraves, vice-prefeito de Juazeiro do Norte assume direção do Hospital Regional do Cariri

Uma decisão judicial publicada na semana passada permitiu que o vice-prefeito assumisse, também, a função de diretor geral do Hospital Regional do Cariri (HRC).

O vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, assumiu o cargo de diretor geral do Hospital Regional do Cariri (HRC) na última quarta-feira, 23. A escolha foi feita pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) após uma decisão judicial. O anúncio foi feito pelo vice-prefeito através das redes sociais.

A indicação Giovanni à posição de diretor geral foi pauta de uma embate administrativo e político que durou cerca de quatro meses. De um lado, o governador do Ceará defendia que o vice-prefeito seria a melhor escolha para a posição. Em contraponto, servidores do HRC temiam uma possível gestão de Sampaio, alegando que a troca teria motivações políticas.

Em publicação no Instagram, Giovanni agradeceu pelo cargo.