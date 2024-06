Hospital de Saúde Mental remaneja pacientes para os Caps, mas SMS diz que não foi notificada

Pacientes e responsáveis foram surpreendidos com a notícia de que não seriam mais atendidos pelo Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), vinculado a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), mas que deveriam buscar atendimento nos Centros de Atenção Psicossociais (Caps). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que não foi notificada sobre o encaminhamento.

Ao O POVO, um dos pacientes do hospital, que preferiu não se identificar, diz que recebe medicamento de alto custo no HSM desde 2007 e no último dia 3 de junho recebeu a informação que ele e mais alguns pacientes seriam encaminhados para os Caps, sem ter a certeza se haveria atendimento médico e entrega de medicamentos suficiente para atender a todos.

A fonte informou que em uma reunião com pacientes realizada no último dia 6, após reclamações na ouvidoria do Hospital, eles teriam sido informados que o médico responsável pelas prescrições seria encaminhado para outro setor e, por isso, os pacientes dele estavam sendo encaminhados para o Caps. Os pacientes teriam sido orientados a solicitar a prescrição a outro psiquiatra, público ou particular.