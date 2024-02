Crime ambiental: homem é preso com 800 litros de combustível furtado em Juazeiro

Ele foi preso em flagrante por transportar 800 litros de gasolina que foram roubados de postos de gasolina do Cariri

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por transportar 800 litros de gasolina irregularmente. A ação, fruto de uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), aconteceu na manhã desta quinta-feira, 15, em Juazeiro do Norte, no Cariri.

As buscas iniciaram após agentes do Núcleo de Defraudações da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte ficarem cientes que um suspeito estaria abastecendo galões de gasolina em postos e fugindo sem pagar pelo líquido.

Os casos foram registrados em Barbalha — cujo estabelecimento teve um prejuízo de mais de R$ 3 mil – e em Missão Velha.